Бибилов заявил о своей победе на выборах президента Южной Осетии

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Бибилов заявил о своей победе на выборах президента Южной Осетии

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Фото: © РИА Новости/Михаил Мокрушин

Кандидат в президенты Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о победе на выборах, которые состоялись в республике в воскресенье.

— Нами собраны все копии протоколов с подписями представителей всех кандидатов в президенты. По сумме всех протоколов, которые мы обработали и посчитали, я набрал 54,9% голосов. Так что я считаю себя победителем, — цитирует Бибилова РИА "Новости".

Ранее ЦИК Южной Осетии обнародовал предварительные результаты выборов после подсчёта около 35% голосов. Согласно этим данным, Анатолий Бибилов набирает 48,7%, Леонид Тибилов — 26,5%, а Алан Гаглоев — 19,1%.

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