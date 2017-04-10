Опрос: Большинство россиян поддерживает идею запретить детям доступ к соцсетям

Жители России хотели бы ограничить доступ к социальным сетям детям, не достигшим 14 лет. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ, проведённого на фоне законодательной инициативы Законодательного собрания Ленинградской области.

Согласно результатам опроса, 62% жителей РФ поддерживают идею запретить детям до 14 лет пользоваться социальными сетями, 35% высказались против этого.

А вот регистрацию в соцсетях по паспорту поддержало уже гораздо меньше опрошенных: с одобрением данной инициативы выступают лишь 39% респондентов, в то время как большинство против — 52%.

Руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМа Кирилл Родин считает, что высокий процент поддерживающих данные инициативы — следствие сложившегося мнения об Интернете как об источнике различных угроз безопасности, начиная от мошенничества и заканчивая "группами смерти".

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, в свою очередь, называет инициативу регистрации в соцсетях по паспорту "верхом глупости и безумия", так как отличить социальную сеть от любого другого сервиса в интернете практически невозможно.

— Фактически любой интернет-сервис можно приравнять к социальной сети, ведь все они основаны на социальном общении и социализации подростков, — добавил он.