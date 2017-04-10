Под лавиной на Камчатке оказались мужчина и девятилетний ребёнок

Под лавиной в районе Вилючинского вулкана на Камчатке оказались 31-летний мужчина и девятилетний мальчик. В их поисках задействованы более 70 человек и около 40 единиц техники. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Камчатского края Сергей Хабаров.

— В настоящее время спасатели и добровольцы ведут активные поиски пропавших людей. С помощью лопат и щупов они обследуют тело лавины. В данных работах задействованы более 70 человек и 39 единиц техники. Спасатели намерены работать столько, сколько потребуется, пока люди не будут найдены, — отметил Сергей Хабаров.

Напомним, по словам туристов, с северного склона вулкана, со стороны бухты Саранная, сошла снежная масса. Предположительно, под лавину могли попасть два человека. Спасатели ведут их поиск.