Посольство РФ: Задержанному в Норвегии подростку из России предоставили адвоката

Читайте также

Посольство РФ: Задержанному в Норвегии подростку из России предоставили адвоката

672

Фото: Twitter/Fredrik Drevon

Представители Посольства России в Норвегии заявили, что задержанному 17-летнему подростку из РФ предоставили российского адвоката. В то же время правоохранители страны и власти не представили документы, подтверждающие российское гражданство задержанного.

— На встрече норвежские власти не представили документы, подтверждающие российское гражданство задержанного. По данным посольства, задержанный действительно является гражданином России, проживает в Норвегии с родителями, — сообщили в диппредставительстве.

Как отмечается, молодому человеку инкриминируют незаконное хранение взрывчатых веществ.

— Ему предоставлен норвежский адвокат. Посольство находится в тесном контакте с норвежскими компетентными органами. Продолжаем добиваться выяснения всех обстоятельств по делу, — отметили в посольстве.

Напомним, 17-летнего подростка задержали после того, как в ночь на 9 апреля в Осло обнаружили, а затем ликвидировали подозрительный предмет. Как предположили правоохранители, это, возможно, была взрывчатка.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!