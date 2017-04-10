Спецслужбы задержали главу ростовской ячейки Misanthropic division

В Ростове-на-Дону спецслужбы задержали главу местной ячейки экстремистской организации Misanthropic division Руслана Павлюка. Помимо соратника Романа Железнова, в отделение были доставлены ещё четыре активных члена группировки.

По версии правоохранителей, задержанные активисты с подачи координаторов из Нацгвардии Украины и Романа Железнова планировали в майские праздники устроить акции, направленные на повреждение зданий органов власти в Ростове-на-Дону.

Кроме того, было установлено, что именно вместе с другими участниками ячейки Misanthropic division по указанию Железнова напали на лидера регионального политического движения "Левый блок" и штатного журналиста интернет-издания "Кавказский узел" Владислава Рязанцева в январе 2017 года.

Напомним, что сам Роман Железнов объявлен в международный розыск за наёмничество на юго-востоке Украины в составе украинского националистического вооружённого формирования "Азов".