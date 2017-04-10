Умершей после укола лидокаина 10-летней девочке собирались пересаживать почку

По словам отца 10-летней Анны, Вадима А., у его дочери была хроническая почечная недостаточность, которая началась ещё в 2009 году. Папа девочки рассказал Лайфу, что он собирался отдать ребёнку свою почку.

— Я прошёл все тесты на совместимость и подошёл на роль донора. Операция уже была одобрена, её назначили на середину апреля в Москве. Мы планировали вылетать в десятых числах, — рассказал Лайфу Вадим А.

Родители сами привезли Анну в детскую больницу № 3 в Омске, где девочке сделали укол лидокаина. По словам Вадима А., у школьницы был кашель, на лечение её привезли, чтобы перед предстоящей операцией она была полностью здорова. Врачи сказали родителям, что у девочки началась пневмония.

— Прошло два часа после того, как её положили в больницу, мне позвонила жена и сказала, что состояние дочери резко ухудшилось и она впала в кому. Последнее, что дочка сказала супруге: "Я спать хочу", — вспоминает отец.

По словам Вадима А., у Анны начались проблемы с почками восемь лет назад после серьёзного отравления. Ежегодно девочка наблюдалась у врачей, проходила диализ, но начались осложнения, из-за чего потребовалась трансплантация.

Напомним, что по факту смерти 10-летней девочки было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей".

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области, по данному факту проводится проверка.

— В ходе проверки прокуратура даст оценку полноты, правильности, адекватности и своевременности действий должностных лиц, проводивших лечение ребёнка. По словам лечащих врачей, ребёнок раньше получал данный антибиотик, но внутривенно и без лидокаина, — сообщает ведомство.