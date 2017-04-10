Задержанный в Осло подросток из РФ отказался от встречи с работниками посольства

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Задержанный в Осло подросток из РФ отказался от встречи с работниками посольства

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Фото: Twitter/Fredrik Drevon

Однако российские дипломаты тем не менее попросили норвежские власти предоставить возможность организовать встречу.

Задержанный в Осло подросток из России, по словам его адвоката, не готов встречаться с сотрудниками консульского отдела Посольства РФ в Норвегии. Об этом Лайфу сообщила пресс-атташе диппредставительства Ольга Кирьяк. При этом она добавила, что подтверждающих российское гражданство подростка документов дипломаты пока не получили.

— Со слов адвоката, задержанный отказывается от любых контактов с сотрудниками консульского отдела посольства. Тем не менее посольство официально запросило норвежские власти относительно организации встречи сотрудника консульского отдела с несовершеннолетним гражданином России, — сказала Кирьяк.

Она добавила, что сегодня должно также пройти судебное заседание по делу, куда направится сотрудник посольства. Напомним, 17-летнего подростка задержали по обвинению в незаконном обращении со взрывчаткой.

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