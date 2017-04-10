Следователи возбудили дело по статье "Убийство" после пропажи Елены Лейниеце

Следователи СКР по Басманному району Москвы возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Как отмечается, все улики говорят о том, что девушка, скорее всего, была убита таксистом. В автомобиле "Митсубиси-Лансер", на котором она уехала из клуба, найдены следы крови.

Автомобиль изъят, проводится экспертиза ДНК. Также отец таксиста заявил, что его сын действительно занимался извозом в ночь пропажи Елены Лейнице.

Сейчас разыскивается подозреваемый таксист, он домой после исчезновения девушки 19 марта не явился.