Норвежский суд арестовал 17-летнего "подрывника" из России на две недели

По версии следствия, подросток оставил под мостом через реку Акерсельва коробку с предметом, похожим на бомбу.

Подростка из России, задержанного в Осло по делу о незаконном хранении взрывчатых веществ, арестовали на 14 дней по решению суда. Об этом сообщает норвежский канал NRK.

По данным СМИ, молодой человек был задержан с предметом, "напоминающим бомбу", а его помещение под стражу вызвано необходимостью дождаться проведения результатов экспертизы.

Напомним, в ночь на 9 апреля под мостом через реку Акерсельва в Осло близ станции метро был обнаружен подозрительный предмет. Прибывшие правоохранители установили, что внутри может находиться взрывное устройство.

Под подозрением спецслужб оказался подросток из России. Он приехал в Норвегию с семьёй ещё в 2010 году и с тех пор уже не раз попадал в поле зрения норвежских спецслужб за увлечение радикальными течениями ислама и симпатию к запрещённым группировкам.

Ранее сообщалось, что задержанный в Осло 17-летний россиянин по неизвестным причинам отказался от встречи с сотрудниками посольства.