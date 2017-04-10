Целью задержанного в Лейпциге террориста было российское посольство

К такому выводу пришли специалисты Федерального ведомства по охране конституции. По данным СМИ, 25-летний выходец из Марокко рассчитывал смешаться с участниками митинга, планируемого у стен посольства дипломатической миссии. Именно они-то и стали бы жертвами смертника. Сообщается, что причиной его намерений могла быть "месть за поддержку Россией Башара Асада".

Напомним, что 25-летнего мужчину, подозреваемого в планировании теракта в Берлине, задержали в ночь на субботу, 8 апреля.