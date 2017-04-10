Кержаков показал новорождённого внука сенатора Тюльпанова

Жена футболиста "Зенита" и сборной России Александра Кержакова Милана опубликовала первое видео с их сыном, появившимся на свет в ночь с 9 на 10 апреля.

Отец и дядя Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) Апр 10 2017 в 9:12 PDT

На видео Кержаков нянчит своего третьего ребёнка, которого подарила ему супруга Милана. За этим трогательным действом наблюдает сын футболиста от предыдущего брака Игорь (также у лучшего бомбардира "Зенита" и сборной России есть дочь Даша).

Напомним, незадолго до родов, 4 апреля, Милана Кержакова потеряла отца — сенатора Вадима Тюльпанова, который при трагических обстоятельствах скончался в возрасте 52 лет.

Кержаков поделился в "Инстаграме" радостным событием утром 10 апреля, но тогда лицо ребёнка было закрыто на фото.