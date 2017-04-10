Кержаков показал новорождённого внука сенатора Тюльпанова

На видео Кержаков нянчит своего третьего ребёнка, которого подарила ему супруга Милана. За этим трогательным действом наблюдает сын футболиста от предыдущего брака Игорь (также у лучшего бомбардира "Зенита" и сборной России есть дочь Даша).
Напомним, незадолго до родов, 4 апреля, Милана Кержакова потеряла отца — сенатора Вадима Тюльпанова, который при трагических обстоятельствах скончался в возрасте 52 лет.
Кержаков поделился в "Инстаграме" радостным событием утром 10 апреля, но тогда лицо ребёнка было закрыто на фото.
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