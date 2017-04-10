Футболист Кержаков третий раз стал отцом

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Футболист Кержаков третий раз стал отцом

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Фото: © Instagram

Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков в личном "инстаграме" сообщил о радостном событии — рождении сына, которого ему подарила супруга Милана.

Спасибо за сына любимая @milana_kerzhakova !

Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11)

"Спасибо за сына, любимая!" — подписал пост лучший бомбардир в истории российского футбола. Напомним, супруга Кержакова Милана — дочь известного политика и чиновника Вадима Тюльпанова, который скончался при трагических обстоятельствах 4 апреля.

У Кержакова есть ещё два ребёнка от предыдущих браков — сын Игорь и дочь Даша.

Своих главных успехов 34-летний нападающий добился в родном петербургском "Зените", однако в этом сезоне лучший бомбардир клуба и сборной на поле появляется редко. Вот и в минувшую субботу Кержаков провёл на скамейке запасных матч 22-го тура РФПЛ против "Анжи" (1:1), в котором команда Мирчи Луческу, по сути, распрощалась с надеждами побороться за золото со "Спартаком".

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