Как бывшие спартаковцы делают "Спартак" чемпионом

После 22-го тура РФПЛ, в котором "Спартак" победил, а его конкуренты, "Зенит" и ЦСКА, потеряли очки, можно констатировать: красно-белые как никогда с 2001 года приблизились к чемпионству. Причём существенный вклад в это внесли... бывшие футболисты москвичей.

Несколько лет назад Павел Яковлев воспринимался как один из самый перспективных игроков красно-белых. Оправдать эти надежды он не смог — и последние годы курсировал между "Спартаком-2" и арендами. Но гол, который он забил вчера "Зениту", вполне может стать для него мостиком в светлое спартаковское будущее.

Игорь Шалимов, один из лучших российских футболистов в истории, в никаких других клубах нашей страны, кроме "Спартака", не играл. Большую тренерскую карьеру начал строить относительно недавно, но в качестве наставника "Краснодара" ничьей с ЦСКА уже оказал своему бывшему клубу огромную услугу.

Впрочем, никаких долгоиграющих выводов из этого двойного красно-белого удара делать, пожалуй, не стоит. Просто потому, что тот или иной спартаковский след есть почти в каждом клубе РФПЛ. Да, "Спартак" ничего не выигрывал полтора десятка лет. Но значимой составляющей российского футбола всё равно при этом оставался.

Спартаковская школа — одна из лучших в стране. Если не лучшая. В турнире вторых команд красно-белые побеждают регулярно. Да, подавляющему большинству воспитанников заиграть в главной команде не удаётся, но тем не менее в нашем футболе многие из них трудоустроены. Равно как и экс-спартаковцы, некоторые из которых — например харизматичный капитан чемпионской команды 90-х Виктор Онопко — успешно работают даже в стане заклятого врага, ЦСКА.

"Спартак" разбрасывал камни по российским футбольным полям очень долго. Настало время их собирать. И настало время российскому футболу отблагодарить "Спартак".

Символично, что в этом туре подопечные Массимо Карреры получили-таки право на первый (!) в сезоне 11-метровый. Признаться, по ходу этого чемпионата было ощущение если не судейского заговора в отношении красно-белых, то как минимум некоторого "придерживания"...

Выглядело это так, что с мыслью о неизбежности чемпионства "Спартака" теперь смирились абсолютно все.

До конца чемпионата — 8 туров. И столько же очков сейчас составляет отрыв спартаковцев от "Зенита" и ЦСКА. Да, учитывая, что красно-белым ещё предстоят матчи с обоими прямыми конкурентами, венчать их виртуальной короной пока рано (хотя в истории чемпионатов России такой гандикап на такой дистанции не отыгрывали ни разу).

Но всё-таки — время, независимо от фор, пришло. Спартаковское чемпионство выросло, созрело и готово упасть в руки заждавшимся болельщикам золотыми победными колосьями.