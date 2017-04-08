"Зенит" попрощался с "Петровским" ничейным голом Кокорина (видео)

В своём последнем матче перед переездом на новую арену петербургский футбольный клуб сыграл вничью с "Анжи" (1:1), сравняв счёт в меньшинстве.

Первые 13 минут игры прошли в гробовом молчании в память о жертвах теракта 3 апреля в метро Петербурга. Счёт в матче был открыт на 22-й минуте, неожиданно это сделали гости. Отличился воспитанник "Спартака" Павел Яковлев.

Попытки "Зенита" быстро восстановить равновесие ни к чему не привели. А на 50-й минуте хозяева поля ещё и остались вдесятером. После удачного прессинга "Анжи" прерывать атаку "два в одного" подкатом пришлось Николасу Ломбертсу, который сразу увидел красную карточку и в последний раз в жизни ушёл в раздевалку "Петровского".

В меньшинстве сине-бело-голубые продолжили давить на ворота Давида Юрченко, и на 73-й минуте добился своего: после суматохи в штрафной мяч подобрал Александр Кокорин и сравнял счёт — 1:1. Добавим, что удар Кокорина стал для блеклого в этот вечер "Зенита" лишь вторым в створ.

В концовке встречи окончательно переставший бояться хозяев "Анжи" несколько раз мог вырвать гостевую победу, выходил в контратаки втроём против одного защитника, но счёт остался неизменным.

Результат вряд ли устроил зрителей и главного тренера "Зенита" Мирчу Луческу, который после финального свистка сорвал с себя шапку и бросил оземь. Теперь петербуржцы отстают от лидирующего "Спартака" на 8 потерянных очков. Отыграть такой гандикап в оставшихся 8 матчах вряд ли удастся. Да и ЦСКА получил возможность после 22-го тура опередить "Зенит" не только по дополнительным показателям.

Напомним, что матч с "Анжи" стал последним для "Зенита" на стадионе "Петровский". Уже следующая домашняя игра команды Луческу пройдёт на построенной специально к Кубку конфедераций и чемпионату мира арене на Крестовском острове.

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РФПЛ. 22-й тур

Зенит — Анжи — 1:1 (0:1)

Голы: Яковлев, 22 (0:1). Кокорин, 73 (1:1)

Турнирное положение:

1. Спартак — 48 (21)

2. Зенит — 43 (22)

3. ЦСКА — 42 (21)

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11. Анжи — 24 (22)