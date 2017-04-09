ЦСКА догнал "Зенит", впервые в сезоне пропустив с пенальти (видео)

Армейские футболисты сыграли вничью в гостях с "Краснодаром" (1:1) в 22-м туре РФПЛ.

После того, как накануне "Зенит" потерял два очка в домашнем матче с "Анжи", команда Виктора Гончаренко получила шанс занять единоличное второе место в таблице. Однако в Краснодаре ЦСКА пришлось отыгрываться — судья Сергей Иванов поставил в ворота красно-синих первый в нынешнем сезоне пенальти, который мастерски реализовал лучший бомбардир чемпионата Фёдор Смолов (12 голов).

Играть оставалось еще больше 30 минут — и ЦСКА успел отыграться. Красивым дальним ударом из-за пределов штрафной отличился швед Понтус Вернблум.

В концовке опасные моменты создавали обе команды. Однако вырвать победу не удалось ни тем, ни другим. Этот результат безусловно на руку "Спартаку", который после победы над "Уфой" имеет 8-очковое преимущество над ЦСКА и "Зенитом". До конца чемпионата команде Массимо Каррере предстоит сыграть и с армейцами, и с питерцами, но упустить такую фору за 8 матчей — крайне "тяжёлая" задача.

РФПЛ. 22-й тур

Краснодар — ЦСКА — 1:1 (0:0)

Голы: Смолов, 58 (1:0, пенальти). Вернблум, 76 (1:1).