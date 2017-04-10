Таксист убил Наталью Жукову за отказ вступить в интимную близость

Когда злоумышленник не смог добиться своего, он задушил девушку и оставил её тело в лесополосе на северо-западе Москвы.

Водитель такси убил Наталью Жукову из-за того, что девушка отказалась вступить с ним в интимную близость. Как сообщается, после отказа Натальи мужчина попытался принудить её к сексу.

Известно, что таксист отвёз девушку на окраину столицы, чтобы никто не услышал крики Натальи о помощи. Девушка отбивалась от злоумышленника, и, когда мужчина не смог добиться желаемого, он задушил девушку и избавился от её тела, выкинув его в лесополосе на северо-западе Москвы.

Напомним, Наталья Жукова пропала 5 апреля. Выйдя из клуба, девушка вызвала такси, чтобы поехать в гостиницу вместе с молодым человеком. Наталью с её спутником запечатлели камеры видеонаблюдения у здания отеля. Через пару часов девушка вышла из гостиницы, её забрал тот же водитель. Больше Наталью никто не видел.

Ранее стало известно, что суд санкционировал арест таксиста Ракифа Ганбарова на два месяца. Подозреваемый уже признал свою вину.