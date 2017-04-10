Полиция Испании назвала россиянина Левашова одним из самых разыскиваемых хакеров

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Полиция Испании назвала россиянина Левашова одним из самых разыскиваемых хакеров

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Фото: L!FE. Фото предоставлено супругой Петра Левашова

Национальная полиция Испании заявила, что россиянин Пётр Левашов, задержанный по запросу США, является одним из самых разыскиваемых хакеров.

Как сообщается в "твиттере" национальной полиции, 36-летнего петербуржца обвиняют в мошенничестве, краже данных и вымогательстве.

Напомним, россиянина задержали в ночь на седьмое апреля. Как сообщалось, программиста подозревают в причастности к хакерским атакам. Супруге Петра Левашова дали с ним увидеться. Консульство РФ в Испании занимается выяснением обстоятельств.

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