Полиция Испании назвала россиянина Левашова одним из самых разыскиваемых хакеров

Национальная полиция Испании заявила, что россиянин Пётр Левашов, задержанный по запросу США, является одним из самых разыскиваемых хакеров.

Как сообщается в "твиттере" национальной полиции, 36-летнего петербуржца обвиняют в мошенничестве, краже данных и вымогательстве.

Напомним, россиянина задержали в ночь на седьмое апреля. Как сообщалось, программиста подозревают в причастности к хакерским атакам. Супруге Петра Левашова дали с ним увидеться. Консульство РФ в Испании занимается выяснением обстоятельств.