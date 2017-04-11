Посольство РФ в Норвегии следит за соблюдением прав арестованного россиянина

Посольство РФ в Норвегии следит за соблюдением законных прав и интересов подростка из России, задержанного 8 апреля в Осло. Об этом говорится в сообщении дипмиссии на странице в "Фейсбуке".

Напомним, накануне стало известно, что по решению суда 17-летний подросток арестован на две недели по обвинению в незаконном обращении с опасными веществами. В течение этого времени, как говорится в сообщении, сотрудникам полиции будет необходимо представить доказательства вины россиянина.

Как сообщил адвокат россиянина, его подзащитный по-прежнему отказывается от встречи с представителями посольства.

— Сотрудники посольства поддерживают контакты с адвокатом и семьёй российского гражданина, внимательно следят за ходом расследования и соблюдением его законных прав и интересов, — говорится в сообщении.