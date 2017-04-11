Минюст США объявил о ликвидации "глобальной сети русского хакера Левашова"

Минюст США объявил о ликвидации заражённой вирусами сети компьютеров, которые находились под контролем и управлением хакеров и использовались для сбора данных и распространения спама.

— Проведённая нами операция имела своей целью ликвидировать действующую международную схему, с помощью которой злоумышленники занимались распространением миллионов электронных писем ежегодно, получением доступа к счетам американцев и их учётным записям, а также вымогательством, — заявил представитель генпрокуратуры Кеннет Бланко.

Сообщается, что хакеры использовали вирус, который применялся против компьютеров под управлением ОС Windows и позволял собирать любые данные об их владельцах и других людях путём перехвата данных.

По утверждению Минюста США, с 2010 года эта сеть находилась под управлением россиянина Петра Левашова.

Напомним, ранее Левашова, который был задержан по запросу США в Барселоне, испанская полиция прозвала "одним из самых разыскиваемых хакеров".

В настоящий момент он находится в Испании. США должны в течение 40 дней предоставить испанской стороне расширенные материалы по делу Левашова, на основании которых суд рассмотрит вопрос о его выдаче Соединённым Штатам.