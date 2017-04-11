United Airlines объяснила инцидент с пассажиром, которого выволокли из самолёта

В авиакомпании United Airlines объяснили инцидент, когда одного из пассажиров буквально выволокли из самолёта. Как сообщает TMZ, по мнению компании, пассажир сопротивлялся "стандартной процедуре".

Как сообщает портал, в письме главы компании Оскара Муньоса сказано, что нескольким пассажирам отказали в посадке на борт из-за переполненности самолёта.

Отмечается, что для четырёх людей просто не было места, сначала бортпроводники искали добровольцев, которые согласились бы не лететь, а затем попросили нескольких пассажиров покинуть борт. Глава компании заявляет, что этим людям также была предложена компенсация в размере до тысячи долларов.

— Когда мы подошли к одному из этих пассажиров, чтобы извиниться за то, что ему отказано в посадке, он повысил голос и отказался выполнять инструкции члена экипажа, — написал Муньос.

После того, как с ним не смогли справиться бортпроводники, была вызвана служба безопасности для удаления его с рейса. Как отмечается, Муньос выразил поддержку действиям сотрудников авиакомпании, однако отметил, что из этой ситуации "стоит вынести урок".

Ранее сообщалось, что офицера, который силой вывел пассажира с рейса United AIrlines, отправили в отпуск. В свою очередь Минтранс США начал проверку обстоятельств инцидента.

Мужчина, которого выволокли из самолёта, оказался врачом. Он отказался покинуть рейс, так как утром следующего дня в больнице его ждали пациенты.