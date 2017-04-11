Директор ФСБ: ИГИЛ готовит новые теракты в России

По словам Александра Бортникова, об этом свидетельствует большой объём оперативной информации.

Члены террористической организации ИГИЛ* вынашивают планы по организации в России террористических актов. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности, глава Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.

Поступает большой объём оперативной информации, свидетельствующей о том, что главари террористических группировок, действующих на Ближнем Востоке в составе так называемого Исламского государства, вынашивают намерения осуществить террористические атаки в различных регионах мира, в том числе в Российской Федерации Глава ФСБ Александр Бортников Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

В качестве примеров реализации таких планов Бортников привёл теракты, совершённые в последнее время в России, Великобритании, Швеции и Египте.

Напомним, 3 апреля прогремел взрыв в метро Санкт-Петербурга. Погибло 14 человек, в том числе террорист-смертник. По последним данным, 90 человек пострадали. Пятеро из них остаются в крайне тяжёлом состоянии.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.