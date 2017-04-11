В СИЗО, где погиб топ-менеджер "Роскосмоса", направили спецгруппу из УФСИН

В СИЗО, где погиб топ-менеджер "Роскосмоса" Владимир Евдокимов, направили спецгруппу из управления ФСИН. По информации Лайфа, сотрудники ведомства должны будут выборочно постоянно проводить обыски в камерах и изымать запрещённые вещи. К слову, спустя три недели после гибели Владимира Евдокимова фотографии из камеры были опубликованы в телеграм-канале t.me/snuffchat

В столичном следственном изоляторе номер пять усилены проверки направленного из управления оперативного отдела. Их задача — проведение обысков и неожиданных проверок в камерах у заключённых.

В СИЗО, где погиб топ-менеджер "Роскосмоса" Владимир Евдокимов, направили спецгруппу из управления ФСИН Фото: t.me/snuffchat

Как стало известно Лайфу, после скандальной истории с гибелью Владимира Евдокимова, руководство УФСИН Москвы потребовало увеличить количество проверок контингента, а также заставило направить в СИЗО спецгруппу, которая должна будет дублировать функции оперов. В состав спецгруппы входят опытные сотрудники столичного управления. Они каждое утро приезжают на службу, проводят несколько часов, выборочно проверяют камеры, проводят личные беседы с заключёнными, после чего уезжают.

Частота обысков в камерах была увеличена в два раза — благодаря этому были изъяты десятки мобильных телефонов, незаконно пронесённых на территорию СИЗО. Помимо прочего, было принято решение ещё раз проверить контингент всех камер и заново составить "схему совместимости" арестантов.