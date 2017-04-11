Аксёнов назвал изъятие крымского вина на выставке в Италии хамством и глупостью

Производителям, чью продукцию арестовали в Вероне, глава региона пообещал юридическую поддержку.

Арест продукции крымских производителей на международной выставке вина в Италии — хамство и глупость, заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Хамство. Поехал на выставку ряд крымских предприятий, итальянская полиция непонятно по каким причинам арестовала продукцию на выставке, МИД разбирается, но, на мой взгляд, действие вопиющее Глава Крыма Сергей Аксёнов

Он также добавил, что производителям, чью продукцию изъяли, окажут необходимую юридическую поддержку.

— Надеюсь, здравый смысл возобладает над эмоциями. Не знаю, чем было обосновано принятие такого решения, по-моему, это абсолютная глупость, — заключил глава региона.