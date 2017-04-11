В президиуме ВФЛА обрадовались выступлению атлетов из РФ под нейтральным флагом

Член президиума федерации и член совета IAAF Михаил Бутов считает, что за допущенных к соревнованиям спортсменов можно только порадоваться, однако и ВФЛА нужно продолжать бороться за восстановление в правах.

За российских легкоатлетов, которых допустили к соревнованиям под нейтральным флагом, можно только порадоваться, заявил Лайфу член президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), член совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Михаил Бутов.

— Считаю, мы должны порадоваться за этих ребят. Надо радоваться, что допустили, надо бороться продолжать, чтобы федерацию (ВФЛА. — Прим. Лайфа) восстановили в правах, бороться собственными улучшениями, бороться юридически на международном уровне, — сказал Бутов.

Он также добавил, что спортсменам, которые, выступая под нейтральным флагом, постараются обозначить своё гражданство, нужно быть внимательными, чтобы не нарушить требования IAAF.

— На самом деле, даже если они привносят что-то в свой облик, надо быть аккуратным и внимательным. Есть правила проведения соревнования. Думаю, все знают прекрасно, кого они представляют. Все будут хлопать им так же, как если бы ситуация была иной, — заключил Бутов.

IAAF допустила к соревнованиям семерых российских спортсменов. Это Илья Мудров, Ольга Муллина (прыжки с шестом), Сергей Шубенков (бег с препятствиями), Сергей Широбоков и Яна Смердова (спортивная ходьба), Даниил Цыплаков и Мария Кучина (прыжки в высоту).