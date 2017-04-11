Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прилетел в Москву

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прилетел в Москву

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Самолет Рекса Тиллерсона в аэропорту Внуково. Фото:© L!FE

Сегодня около 16:30 самолёт госсекретаря США Рекса Тиллерсона приземлился в московском аэропорту Внуково. Американский чиновник прибыл из Италии с саммита министров иностранных дел G7.

Визит Тиллерсона в Россию продлится два дня — с 11 по 12 апреля.

Отметим, ранее в МИД РФ прокомментировали приезд Рекса Тиллерсона в Москву и назвали нынешний период в отношениях России и США самым сложным.

Также сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался подтверждать информацию СМИ о том, что Владимир Путин якобы намерен встретиться в Москве с Тиллерсоном.

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