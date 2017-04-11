Минздрав Турции определил, какой яд был применён при химатаке в Идлибе

Как заявил министр национального здравоохранения Турции Реджеп Акдаг, во время химической атаки в Идлибе был применён зарин.

— Были взяты анализы крови и мочи людей, пострадавших от применения химических веществ в Идлибе. Окончательно установлен факт применения зарина. В анализах найден изопропиловый эфир метилфосфоновой кислоты, это метаболит зарина, — отметил министр.

Напомним, что 4 апреля в сирийской провинции Идлиб была проведена химическая атака, в результате которой, по словам оппозиции, погибло 80 человек и ещё 200 получили ранения. Ответственность за случившееся возложили на правительственные войска, которые в свою очередь опровергли информацию о своей причастности к случившемуся.

Генштаб РФ уже потребовал тщательного расследования этого инцидента.