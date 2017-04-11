На Украине судам запретили упоминать ДНР и ЛНР в своих вердиктах

Вместо этого им порекомендовали использовать "корректные" названия населённых пунктов.

По решению Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел всем судам страны теперь запрещено упоминать в своих вердиктах Донецкую и Луганскую народные республики.

Такой запрет был вынесен из-за того, что некоторые судьи стали указывать в своих постановлениях ДНР и ЛНР. Например, если человек погиб в Донецке, в постановлении указывалось: "Донецк (Донецкая Народная Республика)".

— Такая практика является недопустимой, поскольку факт существования ни т. н. Донецкой Народной Республики, ни т. н. Луганской Народной Республики не признаётся органами власти Украины, а в отдельных районах, городах, посёлках и сёлах Донецкой и Луганской областей... вводится особый порядок местного самоуправления, — говорится в тексте документа.

Судам предписали использовать "корректные формулировки" при написании названий населённых пунктов.

Напомним, что ранее суд в украинской Полтаве признал Донецк городом, который находится в составе ДНР.