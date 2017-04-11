Насилие над пассажиром обошлось United Airlines в 800 миллионов долларов

Именно на столько упала капитализация компании после инцидента, вызывавшего возмущение по всему миру.

Одна из крупнейших американских авиакомпаний United Airlines потеряла сразу почти 800 миллионов долларов своей рыночной стоимости после громкого скандала, разразившегося из-за инцидента с пассажиром на борту самолёта. Об этом сообщает Gizmodo. Капитализация компании резко упала с $22,5 млрд до $21,7 млрд.

Напомним, скандал разразился после того, как в Интернете появилось видео действий сотрудников United Airlines, буквально волоком вытаскивающих пассажира из самолёта. Компания продала билетов больше, чем было мест в самолёте, и ей пришлось таким образом сокращать число пассажиров, когда никто не согласился уйти, получив компенсацию в $800.

Руководитель United Airlines Оскар Мунос принёс извинения. Пострадавший пассажир оказался китайцем, из-за чего в Поднебесной уже призвали к бойкоту компании.