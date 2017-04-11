Насилие над пассажиром обошлось United Airlines в 800 миллионов долларов

Одна из крупнейших американских авиакомпаний United Airlines потеряла сразу почти 800 миллионов долларов своей рыночной стоимости после громкого скандала, разразившегося из-за инцидента с пассажиром на борту самолёта. Об этом сообщает Gizmodo. Капитализация компании резко упала с $22,5 млрд до $21,7 млрд.
Напомним, скандал разразился после того, как в Интернете появилось видео действий сотрудников United Airlines, буквально волоком вытаскивающих пассажира из самолёта. Компания продала билетов больше, чем было мест в самолёте, и ей пришлось таким образом сокращать число пассажиров, когда никто не согласился уйти, получив компенсацию в $800.
Руководитель United Airlines Оскар Мунос принёс извинения. Пострадавший пассажир оказался китайцем, из-за чего в Поднебесной уже призвали к бойкоту компании.
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