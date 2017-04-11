Матч "Боруссия" — "Монако" отменён из-за взрыва

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов отменён из-за взорванного автобуса. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Боруссия", у автобуса которого сработало три взрывных устройства.

По сообщениям немецких СМИ, решение об отмене матча было вынесено делегатами УЕФА, которые после совещаний с местной полицией приняли решение не проводить игру до установления причин непонятного взрыва возле автобуса.

Клуб сообщил, что игроки команды находятся в безопасности. Между тем немецкие СМИ информируют о ранении защитника команды Марка Бартры.

Официальный "твиттер" дортмундцев призывает болельщиков не впадать в панику, а чётко следовать всем инструкциям, поступающим от сотрудников стадиона и полиции.