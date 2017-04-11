Мама футболиста "Боруссии" рассказала, что её сын после взрыва ранил руку

Марк Бартра оказался единственным футболистом дортмундского клуба, который был госпитализирован перед отменённым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако".

Напомним, в Дортмунде прогремело три взрыва рядом с автобусом, на котором футболисты и тренеры "Боруссии" должны были отправиться на домашний четвертьфинал Лиги чемпионов. В результате игра была отменена и перенесена на 12 апреля (начало — в 19:45 по московскому времени).

По словам матери 26-летнего защитника "Боруссии" Марка Бартры, единственный госпитализированный футболист повредил руку из-за осколков лопнувшего от взрыва стекла автобуса. В настоящий момент двукратный победитель Лиги чемпионов в составе "Барселоны" находится в больнице. Его участие в завтрашней игре не исключено.