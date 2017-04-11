Фанаты "Монако" устроили "Боруссии" овацию после взрывов у автобуса (видео)

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Фанаты "Монако" устроили "Боруссии" овацию после взрывов у автобуса (видео)

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Фото: Twitter

Болельщики французского футбольного клуба поддержали немецкую команду, которая не смогла добраться до стадиона на матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

Болельщики, собравшиеся на трибунах домашней арены "Боруссии" в Дортмунде, с пониманием отнеслись к переносу игры на 12 апреля. Когда диктор стадиона объявил о том, что рядом с автобусом команды хозяев прогремели взрывы, фанаты "Монако" поддержали соперников аплодисментами и скандированиями: "Дортмунд! Дортмунд!"

Напомним, в результате взрывов пострадал автобус, на котором "Боруссия" должна была отправиться от отеля на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов. К счастью, пострадал, причём незначительно, только один футболист — защитник Марк Бартра, которого доставили в госпиталь.

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