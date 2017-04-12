Демократы требуют уволить Спайсера после его слов о Гитлере

В соответствующем заявлении подчёркивается, что пресс-секретарь Белого дома либо говорил от имени президента США, либо его не стоило нанимать.

Лидер меньшинства Демпартии в палате представителей Нэнси Пелоси потребовала немедленного увольнения пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, допустившего сравнение с Гитлером сирийского президента Башара Асада.

— Спайсера нужно уволить, а президент Трамп должен немедленно отмежеваться от заявлений своего представителя, — гласит текст заявления демократа, распространённого вечером во вторник, 11 апреля

Пелоси считает, что Белому дому следует разъяснить, говорил ли Спайсер от имени президента. В случае, если нет, то Трамп, по словам лидера демократов, "не должен был брать его на работу".