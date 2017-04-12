СМИ пишут о замене ворот, через которые лондонский террорист прошёл в парламент

На месте прежних ажурных ворот с декоративной ковкой, которыми прежде был оснащён вход в Вестминстерский дворец, появились новые — выкрашенные в чёрный цвет из массивного металла, с основательными профилями. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Издание напоминает, что через старые декоративные ворота в прошлом месяце на территорию парламента прошёл лондонский террорист Халид Масуд. Напомним, после этого он нанёс смертельное ножевое ранение полицейскому.

The Daily Telegraph отмечает, что внешне новая конструкция выглядит более функциональной и способной к противодействию. При этом пока неизвестно, по какой именно причине заменили ворота — в силу требований безопасности или же из соображений реконструкции.

Напомним, в центре Лондона 22 марта на Вестминстерском мосту 56-летний Халид Масуд сбил около 50 человек на огромной скорости. Бросив автомобиль, он убил полицейского, а затем был уничтожен. В этом теракте погибли пять человек.

В свою очередь издание Daily Mail пишет, что старые ворота в минуты нападения были открыты для министров, которые в парламенте в тот день должны были голосовать.