США заявили о готовности атаковать Северную Корею

Соответствующее уведомление Госдеп направил Японии. Токио в ответ дал понять, что не заинтересован в военном решении проблемы.

В случае, если Китай не заставит КНДР свернуть свою ракетно-ядерную программу, США предпримут атаку Северной Кореи. Об этом американский Госдеп уведомил Японию, сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что это уведомление датируется началом апреля. Источник агенства в Госдепартаменте отметил, что есть только два варианта: или Пекин усиливает давление на Пхеньян, или США наносят удар.

Эта информация вызвала озабоченность официального Токио. Здесь обеспокоены тем, что ответные военные действия со стороны Северной Кореи могут ударить по Японии и Южной Корее.

Японское правительство дало знать, что намерено обеспечить безъядерный статус Корейского полуострова дипломатическими мерами. К военному решению проблем, связанных с КНДР, Токио не стремится, уточняет Kyodo.

Напомним, ранее северокорейские СМИ сообщили, что в ответ на агрессию США власти страны готовы нанести ядерный удар.