Фанаты "Боруссии" помогают болельщикам "Монако" после отмены матча

Полицейские шокированы происходящим и благодарят людей за то, что те проявляют солидарность по отношению к гостям.

После того как матч 1/4 финала Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и "Монако" был перенесён на 12 апреля из-за взрыва, сотни болельщиков "Монако" столкнулись с целым рядом трудностей, а в частности — с проблемой ночлега.

Фанаты "Боруссии" не оставили в беде гостей и пригласили их в свои дома, чтобы те могли переночевать. Стражи порядка, которые обычно наблюдают драки и беспорядки до, во время и после матчей, были приятно удивлены происходящим и поблагодарили фанатов за гостеприимство и солидарность.

— Я думаю мы с уверенностью можем сказать о том, что гордимся нашими болельщиками, — сказала представитель полиции Дортмунда Нина Фогт.

Нужно заметить, что болельщики "Монако" также поддержали "Боруссию" на стадионе в тот момент, когда узнали, что около автобуса футбольного клуба прогремел взрыв.