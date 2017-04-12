Фанаты "Боруссии" помогают болельщикам "Монако" после отмены матча

После того как матч 1/4 финала Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и "Монако" был перенесён на 12 апреля из-за взрыва, сотни болельщиков "Монако" столкнулись с целым рядом трудностей, а в частности — с проблемой ночлега.
Das ist Fussball ! #BVBASM #BedForAwayFans @BVB pic.twitter.com/9qP1Pek9V8— AS MONACO (@AS_Monaco) 11 апреля 2017 г.
Фанаты "Боруссии" не оставили в беде гостей и пригласили их в свои дома, чтобы те могли переночевать. Стражи порядка, которые обычно наблюдают драки и беспорядки до, во время и после матчей, были приятно удивлены происходящим и поблагодарили фанатов за гостеприимство и солидарность.
#bedforawayfans— PROoOoO (@EeprihemGame) 11 апреля 2017 г.
wunderbares Publikum pic.twitter.com/2Rbkhgvljn
— Я думаю мы с уверенностью можем сказать о том, что гордимся нашими болельщиками, — сказала представитель полиции Дортмунда Нина Фогт.
#bedforawayfans and #tableforawayfans es sind alle hungrig pic.twitter.com/h4TChsRNY9— Vespafoto (@vespafoto) 11 апреля 2017 г.
Нужно заметить, что болельщики "Монако" также поддержали "Боруссию" на стадионе в тот момент, когда узнали, что около автобуса футбольного клуба прогремел взрыв.
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