Укупника рассмешила шутка пранкеров: Американцы доверчивые — маразм крепчает

Вован и Лексус позвонили старшему демократу в Комитете разведки Сената США и рассказали ему, как в "вербовке" президента США Дональда Трампа участвовали российский музыкант Аркадий Укупник и звёзды шоу-бизнеса — Ксения Собчак и Ольга Бузова.

Музыкант Аркадий Укупник, узнав от Лайфа о том, что пранкеры рассказом о его участии в сборе компромата на Дональда Трампа разыграли американского сенатора Адама Шифа, рассмеялся и поздравил Вована и Лексуса.

— Круто! Поздравляю. Маразм крепчает, всё нормально. Американцы вообще доверчивые ребята, верят всему: и что химатака — это всё сирийцы. Они просто доверчивые, — сказал Укупник.

Он также добавил, что сейчас как раз снимает новый клип, в который войдёт его совместный снимок с Трампом.

— Не зря я сейчас снимаю новый клип, "Баллада о новом паспорте", ремейк на мою известную песню. По сюжету там девушка, которой я в своё время отказал, уехала в Америку, вышла там замуж за миллионера, и через 20 лет я ей звоню и говорю, бросай грин-карту и приезжай ко мне. И там тоже в клипе будет моя фотография с Трампом. Что они скажут после этого? Что я призываю уехавших в Америку вернуться в Россию? Что они после этого скажут, страшно представить, — заключил музыкант.

Вован и Лексус позвонили сенатору Адаму Шифу и рассказали ему, как президента США Дональда Трампа "вербовали" Укупник, Собчак и Бузова. Сенатор поверил в розыгрыш.