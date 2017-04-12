Минкультуры Украины осудило слова Дорна о братстве русских и украинцев

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Минкультуры Украины осудило слова Дорна о братстве русских и украинцев

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Фото: ©РИА Новости/Евгения Новоженина

Глава министерства посетовал, что не имеет рычагов влияния на популярного исполнителя.

Министр культуры Украины Евгений Нищук считает недостойными слова исполнителя Ивана Дорна о том, что россияне и украинцы — братья. Об этом чиновник заявил сегодня перед заседанием Кабмина Украины.

— Мне жаль, что Иван Дорн так прокомментировал. У него может быть разная позиция его личная, в смысле, помогает он или не помогает (силовой операции в Донбассе. — Прим. ред.), но говорить о ссоре так, будто у нас тут ничего не происходит, — это недостойно, — сказал Нищук.

Министр выразил сожаление, что "юридически никак не может" повлиять на певца.

Напомним, ранее министр культуры Украины усомнился в генетической чистоте жителей Донбасса.

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