Ветеран "Альфы": Ограничения для трудовых мигрантов проблему терроризма не решат

Бывший подполковник ФСБ Алексей Филатов заметил, что чаще всего террористы не имеют отношения к тем учреждениям, где устраивают теракты. Он также подчеркнул, что террористом может оказаться и человек, имеющий российское гражданство.

Подполковник ФСБ в отставке, вице-президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения "Альфа" Алексей Филатов усомнился в эффективности для борьбы с терроризмом ограничений для работающих в России мигрантов из стран СНГ, предложенных одним из депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга. По замыслу парламентария, трудовые мигранты не должны участвовать в строительстве важных объектов, а также работать в детсадах, школах и вузах.

— Это мешает жизни обычных людей. Ну, подорожает стройка, подорожают услуги. Мы знаем, что мигранты работают на направлениях, где москвичи даже рассматривать работу за такие деньги не будут. Терроризм не поборем, а жизнь ухудшим, — заметил Филатов.

Как подчеркнул подполковник ФСБ в отставке, преступники крайне редко бывают связаны с теми организациями, где устраивают теракты.

— Взять проведённые теракты — даже в десяти процентах случаев люди, которые проводят теракт, там, как правило, не работают. Дуем на воду: почему мигрант, работающий в детсаду, должен проводить там теракт? Почему не может любой человек, зашедший, нейтрализовавший дедушку-сторожа, мальчика-охранника, провести теракт с захватом заложников? — сказал Филатов.

Он напомнил также, что террористы могут быть и гражданами России — так было в случае с терактом в Петербурге 3 апреля, этому соответствует и опыт европейских стран, где террористами становились люди, имеющие паспорта государств ЕС.

Председатель Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов, в свою очередь, в беседе с Лайфом заметил, что приезжающие на работу граждане стран СНГ готовы работать где угодно, где им будут платить зарплату, и при вводе ограничений постараются сменить область деятельности.

— В первую очередь это подвигнет их к тому, чтобы искать другую работу на территории РФ. Туда пойдут. Дворники, официанты в ресторанах, — отметил Каримов.

Он добавил, что в целом граждане стран СНГ работают не только в России, но и в странах дальнего зарубежья.

— Граждане Узбекистана и Кыргызстана работают в ОАЭ, и в Европе есть, и в Америке. Где выше жизненный уровень, куда можно попасть, — уточнил председатель профсоюза мигрантов.

Также Каримов заметил, что зачастую работа, которую выполняют мигранты и которая может оказаться для них запрещена, низко оплачивается, а нагрузки весьма велики. На такие условия в случае введения ограничений должны будут согласиться граждане России.

С идеей ввода новых ограничений для работающих в России мигрантов выступили в Заксобрании Петербурга. Им предлагают запретить участвовать в стройках важных объектов, работать с детьми и студентами, а также вообще приезжать в Россию на работу без приглашения нанимателя. По мнению автора инициативы, существующие меры контроля не работают в должной мере.