Змея пригрелась на звезде новогодней ёлки

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Змея пригрелась на звезде новогодней ёлки

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Семейная пара из Брисбена, Австралия, нашла новогодний подарок у себя на ели утром, когда проснулась. Причём девушка сперва подумала, что это розыгрыш её мужа.

<p>Фото: Daily Mail</p>

Я позвала Мина и сказала, что было очень ловко с его стороны пугать меня такими сюрпризами ранним утром. Но потом он сказал, что ничего не придумывал, и мы вызвали помощь

Конни Он

<p>Фото: Daily Mail</p>

Семейная пара старалась сохранять спокойствие и вызвала специалиста по рептилиям Стюарта Маккензи, который аккуратно снял змею с дерева и вынес из помещения. Оказалось, что это был тигровый питон. Он не представляет угрозы для человека, но найти такой подарочек, согласитесь, не хотелось бы...

<p>Фото: Daily Mail</p>

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