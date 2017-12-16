Змея пригрелась на звезде новогодней ёлки

Я позвала Мина и сказала, что было очень ловко с его стороны пугать меня такими сюрпризами ранним утром. Но потом он сказал, что ничего не придумывал, и мы вызвали помощь
Конни Он
Семейная пара старалась сохранять спокойствие и вызвала специалиста по рептилиям Стюарта Маккензи, который аккуратно снял змею с дерева и вынес из помещения. Оказалось, что это был тигровый питон. Он не представляет угрозы для человека, но найти такой подарочек, согласитесь, не хотелось бы...
Змея пыталась запить мышь газировкой и застряла в банке (видео)
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