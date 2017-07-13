Певица Нюша тайно вышла замуж в Казани

27-летняя певица Нюша и её 37-летний возлюбленный Игорь Сивов тайно расписались на родине жениха, в Казани. Об этом сообщил паблик Super.

Избранник знаменитости — генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта, об их романе стало известно в декабре минувшего года.

Нюша и Игорь познакомились во время Универсиады в Казани, но пылкие чувства между ними вспыхнули лишь в начале осени прошлого года. Сейчас влюблённые живут на три города: в швейцарской Лозанне, где находится штаб-квартира Международной федерации студенческого спорта, Москве и Казани.