Нюша рассказала о домогательствах продюсера, заставившего её раздеться догола

По словам 29-летней певицы, она так испугалась, что не знала, что делать. После этого у неё осталась психологическая травма.

Нюша призналась, что стала жертвой домогательств ещё в подростковом возрасте. Девушка вместе с папой, который помогал ей в творческой карьере, пришла на встречу с продюсером. Мужчина попросил оставить их наедине, чтобы понять, как Нюша будет вести себя без отца. Затем он попросил артистку раздеться сначала до нижнего белья, а потом и вовсе снять всю одежду. Девочка, который на тот момент было 12–13 лет, испугалась и выполнила его просьбу.

Он сказал, чтобы я сняла кофточку и нижнее бельё. При этом он сказал, что я могу ему доверять, что он сейчас как доктор. Я была растеряна и просто решила, что, наверно, действительно так надо. Я долгое время не могла рассказать об этом никому Нюша

Певица объяснила, что во время кастингов девочки действительно раздеваются до купальников, чтобы продюсер мог оценить их физическую форму. Но на тот момент она так испугалась, что пошла на поводу у мужчины. Когда Нюша рассказала родителям о произошедшем, то все были в шоке.

Это оставило серьёзные для меня психологические расстройства, которые я, к счастью, проработала сама. Но я знаю, что каждая девочка, которая приходит в шоу-бизнес, может с этим столкнуться Нюша

Именно после этого случая отец артистки, бывший участник "Ласкового мая" Владимир Шурочкин, сам стал продюсировать дочь. Об этом Нюша рассказала в YouTube-передаче "Ходят слухи".

Нюша вышла за рамки привычного, выложив фото из постели и с ремнями вместо белья