Нюша рассказала о домогательствах продюсера, заставившего её раздеться догола

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Кадр из видео YouTube / Ходят слухи

По словам 29-летней певицы, она так испугалась, что не знала, что делать. После этого у неё осталась психологическая травма.

Нюша призналась, что стала жертвой домогательств ещё в подростковом возрасте. Девушка вместе с папой, который помогал ей в творческой карьере, пришла на встречу с продюсером. Мужчина попросил оставить их наедине, чтобы понять, как Нюша будет вести себя без отца. Затем он попросил артистку раздеться сначала до нижнего белья, а потом и вовсе снять всю одежду. Девочка, который на тот момент было 12–13 лет, испугалась и выполнила его просьбу.

Он сказал, чтобы я сняла кофточку и нижнее бельё. При этом он сказал, что я могу ему доверять, что он сейчас как доктор. Я была растеряна и просто решила, что, наверно, действительно так надо. Я долгое время не могла рассказать об этом никому

Нюша

<p>Кадр из видео YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=R9ilzO-ja5Q" target="_blank">Ходят слухи</a></p>

Певица объяснила, что во время кастингов девочки действительно раздеваются до купальников, чтобы продюсер мог оценить их физическую форму. Но на тот момент она так испугалась, что пошла на поводу у мужчины. Когда Нюша рассказала родителям о произошедшем, то все были в шоке.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/nyusha_nyusha/?hl=ru" target="_blank">nyusha_nyusha</a></p>

Это оставило серьёзные для меня психологические расстройства, которые я, к счастью, проработала сама. Но я знаю, что каждая девочка, которая приходит в шоу-бизнес, может с этим столкнуться

Нюша

Именно после этого случая отец артистки, бывший участник "Ласкового мая" Владимир Шурочкин, сам стал продюсировать дочь. Об этом Нюша рассказала в YouTube-передаче "Ходят слухи".

Нюша вышла за рамки привычного, выложив фото из постели и с ремнями вместо белья

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