Когда креативности хоть отбавляй: 15 блюд, которые только отобьют аппетит

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Фото © Reddit / WeWantPlates, Reddit / dr_harlequin

Как часто, когда вы приходите в кафе или ресторан, вы обращаете внимание на подачу блюд? Обычно мы оцениваем исключительно вкусовые качества блюда, не интересуясь эстетическим аспектом. Возможно, нам просто не с чем было сравнивать.

На Reddit даже есть специальный тред для подобных случаев, когда оформление блюда всё полностью испортило. Его участники единогласно требуют от ресторанов, чтобы нормальная тарелка была обязательным условием обслуживания. И если посмотреть на эти фото, то даже не возникает вопросов, почему они так категоричны.

Буквально — хлеб с маслом

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/ag1n7v/the_butter_was_just_smeared_directly_on_the_plank/?ref=share&ref_source=link" target="_blank">I_am_pyxidis</a></p>

Не желаете десерта? Получайте!

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/arhuxv/who_wants_dessert/" target="_blank">WeWantPlates</a></p>

Фото. Масленица, Ставрополь, 2015 год

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/95vjp3/your_food_directly_from_the_shovel_to_the_table/?ref=share&ref_source=link" target="_blank">WeWantPlates</a></p>

Оптимисты скажут, что стакан наполовину полон

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/96od9x/the_optimist_says_the_glass_is_half_full/?ref=share&ref_source=link" target="_blank">mjomark</a></p>

А как вам такая подача?

<p>Фото © Reddit / <a href="https://old.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/7sebyn/i_put_fries_in_an_enclosed_bowl_so_they_steam_and/" target="_blank">WeWantPlates</a>, Reddit / <a href="https://old.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/blcey9/fish_are_friends_not_food/?ref=share&ref_source=link" target="_blank">dr_harlequin</a></p>

Мы не уверены, но, кажется, это перебор

<p>Фото © &#34;Твиттер&#34; / <a href="https://twitter.com/JulieVis/status/949826903761870849" target="_blank">JulieVis</a>, Reddit / <a href="https://old.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/apsh5o/self_cleaning_bowl/" target="_blank">WeWantPlates</a></p>

Вредная пища тоже хочет, чтобы её красиво оформили

<p>Фото © Reddit / <a href="https://old.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/7rtt1l/why/?ref=share&ref_source=link" target="_blank">dayzdai</a>, Reddit / <a href="https://old.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/7zgj4s/pizza_on_a_snowboard/?ref=share&ref_source=link" target="_blank">HarryFlashman1927</a></p>

Когда пытаешься заставить ребёнка есть овощи и в ход идут уже последние варианты. Что это вообще?

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/9azu6z/this_is_the_most_awful_thing_ever_broccoli/?ref=share&ref_source=link" target="_blank">juangutip</a></p>

Максимально воздушно — безе на летающей подушке

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/75t2eb/a_meringue_served_on_a_magnetically_levitated/?ref=share&ref_source=link" target="_blank">Couldnt_think_of_a</a></p>

Мне принесли хлеб, завернув его в шкуре сбитого на дороге животного

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/8889ak/my_bread_served_inside_roadkill/?ref=share&ref_source=link" target="_blank">urdsrevenge</a></p>

Прежде чем есть это, мы бы посоветовали

вам взвесить все за и против. А автор блюда на втором фото, видимо, сторонник геоцентрической системы мира

<p>Фото © Reddit / <a href="https://old.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/7ysmfh/justice_is_served/?ref=share&ref_source=link" target="_blank">hankthekingofnaps</a>, Reddit / <a href="https://old.reddit.com/r/WeWantPlates/comments/a5uwci/excuse_me_wtf/?ref=share&ref_source=link" target="_blank">opaespectacular</a></p>

Посетитель кафе снял шокирующее видео, как кусок курицы сбегает с его тарелки

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