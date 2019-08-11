Когда креативности хоть отбавляй: 15 блюд, которые только отобьют аппетит

Как часто, когда вы приходите в кафе или ресторан, вы обращаете внимание на подачу блюд? Обычно мы оцениваем исключительно вкусовые качества блюда, не интересуясь эстетическим аспектом. Возможно, нам просто не с чем было сравнивать.

На Reddit даже есть специальный тред для подобных случаев, когда оформление блюда всё полностью испортило. Его участники единогласно требуют от ресторанов, чтобы нормальная тарелка была обязательным условием обслуживания. И если посмотреть на эти фото, то даже не возникает вопросов, почему они так категоричны.

Буквально — хлеб с маслом

Не желаете десерта? Получайте!

Фото. Масленица, Ставрополь, 2015 год

Оптимисты скажут, что стакан наполовину полон Mjomark

А как вам такая подача?

Мы не уверены, но, кажется, это перебор

Вредная пища тоже хочет, чтобы её красиво оформили

Когда пытаешься заставить ребёнка есть овощи и в ход идут уже последние варианты. Что это вообще?

Максимально воздушно — безе на летающей подушке

Мне принесли хлеб, завернув его в шкуре сбитого на дороге животного — Urdsrevenge

Прежде чем есть это, мы бы посоветовали

вам взвесить все за и против. А автор блюда на втором фото, видимо, сторонник геоцентрической системы мира

Посетитель кафе снял шокирующее видео, как кусок курицы сбегает с его тарелки