ОСАГО, пенсии, армия. Что меняется с 1 апреля в жизни россиян

С самого начала четвертый месяц весны принесёт с собой перемены. Лайф узнал, как изменятся пенсии, автостраховки и инвестиции и что будет с теми, кто не стал "косить" от армии.

Изменится процедура оформления полиса ОСАГО Со 2 апреля автомобилисты могут самостоятельно выбирать компанию-страховщика Фото: © Flickr/Фотобанк Moscow-Live.ru

Делать это можно будет через систему "Единый агент" и "Е-Гарант". Все компании, имеющие лицензию на страховую деятельность, в этих системах будут представлены.

Ранее Лайф подробно писал обо всех весенних изменениях в оформлении ОСАГО и о том, как можно сэкономить на оформлении автогражданки.

Индексация пенсий Коэффициент индексации социальных пенсий составит 1,02 Фото: © РИА "Новости"/Евгений Епанчинцев

Очередная индексация пенсий произойдет в начале апреля. Ежемесячные выплаты инвалидам I группы будут увеличены на 207 рублей для взрослых людей и на 248 рублей — для детей. Дети, потерявшие родителей, и дети-инвалиды II группы получат прибавку в 207 рублей. На 103 рубля вырастут социальные пенсии по старости.

Весенний призыв С 1 апреля начинается призыв на срочную службу в ряды Российской армии Фото: © Министерство обороны РФ

Молодых людей от 18 до 27 лет будут призывать на армейскую службу до 15 июля включительно.

О рисках инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) будет известно Страховщики теперь обязаны уведомлять клиентов об основных рисках ИСЖ и порядке расчёта инвестдохода Фото: © Shutterstock

Покупатель полиса ИСЖ также должен быть предупреждён о порядке возврата и перерасчёта инвестдохода и о том, какая часть вложенных денег инвестируется, а какая будет покрывать расходы страховой организации и комиссию посреднику.