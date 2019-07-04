Глоток смерти. Как в жару таксисты травят и грабят пассажиров

Лайф собрал подборку, как заказчики такси просыпались на улице или в реанимации после одного глотка минералки, которую им любезно предлагали водители.

По всей стране от Москвы до Владивостока прокатилась эпидемия отравлений и грабежей. Всё больше случаев попадает в СМИ, особенную огласку приобрело дело "лимонадного отравителя" Мурата Сабанова, который угощал газировкой с психотропами посетителей столичного парка. Оказывается, подобные истории характерны и для таксистов. Вопрос чаще стоит так: лишиться кошелька или сразу здоровья? Достаточно немного пригубить минералки из бутылки, которую может предложить вам водитель, и ограбление гарантировано.

1 июля в одну из московских больниц был доставлен мужчина с признаками отравления психотропными препаратами. Как следует из заявления в органы внутренних дел, написанного пациентом, он "отдыхал в одном из ресторанов на Пятницкой и взял одно из припаркованных поблизости такси, чтобы добраться до дома".

Во время поездки водитель предложил пассажиру "попить водички", от чего тот не отказался. Почувствовав себя плохо, пассажир попросил выпустить его из машины. Дома, придя в себя, он обнаружил, что из его портмоне исчезла банковская карта, с которой, как выяснилось ещё чуть позднее, "кто-то снял 16 тысяч рублей".

Смерть в Приморье

В октябре прошлого года за аналогичное преступление в Приморье был осуждён водитель такси. Следователям удалось доказать криминальный эпизод, когда водитель службы такси угостил пассажира алкогольным напитком, в который предварительно подсыпал сильнодействующее вещество.

Когда клиент потерял сознание, таксист ограбил его. Общая сумма похищенного составила более 135 тысяч рублей. В этом случае водитель не рассчитал дозу — клиент умер, не приходя в сознание. Суд в ходе заседания, состоявшегося в мае 2018 года, признал таксиста виновным в совершении убийства по неосторожности и назначил ему 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

— Невозможно отличить вежливый жест таксиста, предлагающего воду или другой напиток, от злого умысла. Водители очень много общаются с людьми, поэтому знают, как втереться в доверие, проявить соучастие. Вам кажется, что таксист хочет вам помочь, а на самом деле вы можете стать очередной его жертвой, — говорит криминалист Михаил Виноградов.

Только врач может выбрать правильную дозу психотропного вещества для пациента. Таксист по незнанию может насыпать столько опасного средства, что в лучшем случае вас просто ограбят. В худшем — летальный исход. Чтобы этого избежать, носите воду с собой и не пейте ничего, что дают вам незнакомые люди.

"Чистильщик" на психотропах

Многие истории однотипны: таксисты-грабители не рассчитывают правильную дозировку — пассажиры погибают. Похожая история произошла в Москве годом ранее. Задержанный таксист поил пассажиров водой, в которой был растворён психотропный препарат. Когда жертва отключалась, злоумышленник "чистил" её карманы и бумажник, после чего выталкивал пассажира, находившегося без сознания, на тротуар. В лучшем случае усаживал на скамейку. Уголовное дело было возбуждено только после того, как один из пассажиров скончался — психотроп оказался несовместим с алкоголем, который ранее употреблял клиент.

Отравителя, 29-летнего уроженца Армении, разыскивали около полугода. В результате проведённого обыска в его квартире было обнаружено 20 мобильных телефонов и 98 наручных часов. Какова была добыча "таксиста" на самом деле — трудно сказать. Только чехлов от мобильников было найдено 70. И вряд ли в момент совершения преступления они были пустыми. Клиенты просыпались без украшений, денег. Иногда в реанимации.

Банда отравителей

Не отстаёт от Москвы и Санкт-Петербург. В 2016 году в Северной столице действовала целая банда таксистов. Подбирали пассажиров возле ресторанов и ночных клубов, как правило, нетрезвых. "Догнаться" предлагали пивком, предварительно "приправленным" азалептином — сильным психотропным веществом. Клиент становился беспомощным, его обирали до нитки и выбрасывали из машины.

Неуловимыми бандиты были довольно долго — пока от передоза нейролептика не скончался менеджер одного из местных банков Александр. Преступников нашёл его отец Виктор и передал все добытые доказательства оперативникам. На счету банды несколько подобных преступлений. Доказано лишь пять случаев.

Преступления, связанные с отравлением жертвы психотропными препаратами, раскрывать очень сложно — в большинстве случаев пришедший в себя пострадавший не может вспомнить ни номера автомобиля, на котором ехал, ни фамилию водителя, ни его лицо. Так что рассчитывать на то, что украденные злоумышленником карточки, деньги и ценные вещи полиция сможет быстро найти и вернуть пострадавшему, оснований крайне мало. Откажитесь от "дополнительного сервиса", не предусмотренного обязанностями таксиста. Лучше показаться невежливым, чем очнуться в реанимации. В конце концов, на случай возможного приступа жажды захватите с собой бутылочку чего-нибудь из собственного холодильника.