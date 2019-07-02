В Москве таксист ограбил клиента после того, как дал ему воды

Обнаружить пропажу своей банковской карты и денег пострадавший смог лишь на следующее утро.

В Москве водитель такси ограбил своего клиента после того, как предложил ему выпить воды. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Москве.

Отмечается, что пострадавший поймал машину на Пятницкой улице после того, как провёл вечер в ресторане. В какой-то момент водитель предложил ему воды, после употребления которой пассажиру стало плохо и он вышел из машины. Таксист в этот момент уехал, а добраться до дома мужчина смог на другом автомобиле.

При этом пропажу банковской карты и денег с неё пострадавший смог обнаружить лишь на следующее утро. Всего преступник украл 16 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее в Москве арестовали Мурата Сабанова, которого обвиняют в серии краж у жителей столицы вещей после того, как он угощал их лимонадом.

27 июня в столице арестовали ещё одного преступника, который похожим способом отравил молодого человека на Ленинградском вокзале и ограбил его. Впоследствии пострадавший скончался.