В Москве арестован ещё один грабитель-отравитель

По данным следствия, мужчина угостил пассажира смертельной дозой психотропного лекарства, после чего похитил у него все ценности.

В Москве взят под стражу обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и разбое житель Твери. По версии следствия, в феврале этого года он напоил психотропным препаратом пассажира на Ленинградском вокзале в Москве. Тот потерял сознание, а предполагаемый преступник воспользовался этим и похитил у него все ценные вещи и скрылся.

Вскоре мужчину без сознания обнаружили полицейские. Они отправили его в медицинское учреждение, однако тот скончался в реанимации спустя два часа, так и не придя в сознание. Позднее судмедэксперт установил, что причиной гибели стал приём критической дозы антипсихотического средства "Клозапин", осложнённый отёком мозга.

— В рамках расследования уголовного дела проведён комплекс следственных действий, в том числе ряд судебных экспертиз, по итогам которых установлена причастность к совершению указанного преступления жителя Твери, ранее судимого за убийства и разбои, — сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Следователи подозревают, что мужчина может быть причастен к совершению ряда аналогичных преступлений на территории Москвы, Московской и Тверской областей, а потому призывают возможных пострадавших обратиться в следственные органы.

Отметим, аналогичным образом действовал в Москве другой преступник. На протяжении нескольких дней в центре столицы неизвестный мужчина травил газировкой, а после этого грабил прохожих. По предварительным данным, от действий серийного отравителя пострадало 24 человека. При этом некоторые из его жертв приходили в себя лишь на следующий день, а одна и вовсе пробыла в реанимации две недели.

Как писал Лайф, по подозрению в совершении этого преступления был задержан Мурат С., в его квартире прошли обыски, в ходе которых были найдены свёртки "с белым порошком". Впоследствии задержанный признал вину частично. Суд арестовал его на два месяца.