Опухоль зла. Как распознать рак

Каждая четвёртая женщина в России умирает из-за опухоли. Лайф выяснил у экспертов, какие признаки могут сообщать, что в организме развивается онкологическое заболевание и нужно срочно бежать к врачу.

Минздрав РФ назвал основные причины, из-за которых умирают российские женщины. На первом месте — опухоли: 23,8% женщин трудоспособного возраста — от 18 до 60 лет — ушли из жизни из-за рака, по данным ведомства за 2017 год.

Как отмечают врачи, причина такой высокой смертности — поздняя диагностика онкологии.

— Чем раньше обнаружено онкологическое заболевание, тем выше шанс его успешного лечения. Каких-то специфических симптомов у рака нет, но существуют клинические проявления, которые могут помочь в диагностировании опухолевого процесса, — рассказал онколог Александр Серяков.

Первые симптомы онкологии

Потеря веса Если за три месяца человек по необъяснимым причинам теряет более 5 кг — лучше обратиться к врачу Фото © Shutterstock

Злокачественные опухоли заставляют человека худеть, потому что организм тратит энергию на борьбу с болезнью. Если человек не старался худеть, но почему-то его вес стал стремительно снижаться, необходимо обследоваться.

Повышенная температура 37–37,2 °С является признаком ослабленного организма и сопровождает онкобольного человека Фото © Pixabay

Если температура невысокая, но она не спадает, значит, иммунитет ослаблен и организму требуется отдавать энергию на его восстановление.

Незаживающая рана Если раны, гематомы и царапины не заживают в течение трёх недель, нужно пройти диагностику Фото © Shutterstock

Организму не хватает сил на заживление ран и гематом — он пытается убить раковые клетки.

Тошнота и общая слабость Сил нет совсем, и всё время подташнивает — вам требуется помощь Фото © Flickr/Britt-knee

Изменения в пищеварении и тошнота могут свидетельствовать о раке желудка или пищевода. А слабость говорит об ослаблении иммунитета, которое вызвано появлением энергозатратных раковых клеток.

Кровь Появление крови в моче, стуле, при отхаркивании — признак, что с организмом не всё в порядке Фото © Flickr / ZEISS Microscopy

Как отмечают онкологи, появление крови в стуле может свидетельствовать о раке органов пищеварения, в моче — о раке мочевого пузыря, при отхаркивании — об опухоли в горле или гортани.

Появление крови в выделениях, по словам онколога Искандера Абдуллина, говорит о нарушении работы внутренних органов. К врачу необходимо обратиться как можно скорее. Это может быть не онкология, а какое-то другое серьёзное заболевание.

Проблемы с кожей Появление новых родинок, кожный зуд или желтуха также могут сигнализировать о развитии опухоли Фото © Flickr/Liz

У многих онкобольных с раком желудка наблюдается кожный зуд. А изменение цвета родинок или активное появление новых пятен — один из признаков рака кожи.

— Минздрав в прошлом году заявил, что рак поджелудочной железы является самой быстрой формой онкологии — в 40% случаев человек сгорает за год. Желтуха, зуд, плохой аппетит, снижение массы тела и диарея свидетельствуют о нарушениях работы поджелудочной, — рассказал Александр Серяков.

Чтобы исключить вероятность развития опухоли, необходимо раз в год проходить полное обследование, придерживаться правильного питания и давать организму физические нагрузки. Тогда ваш иммунитет будет в тонусе, и никакие новообразования ему будут не страшны.