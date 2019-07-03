Опухоль зла. Как распознать рак
Коллаж © LIFE. Фото © Flickr / Samuel Ryo
Минздрав РФ основные причины, из-за которых умирают российские женщины. На первом месте — опухоли: 23,8% женщин трудоспособного возраста — от 18 до 60 лет — ушли из жизни из-за рака, по данным ведомства за 2017 год.
Как отмечают врачи, причина такой высокой смертности — поздняя диагностика онкологии.
— Чем раньше обнаружено онкологическое заболевание, тем выше шанс его успешного лечения. Каких-то специфических симптомов у рака нет, но существуют клинические проявления, которые могут помочь в диагностировании опухолевого процесса, — рассказал онколог Александр Серяков.
Первые симптомы онкологии
Потеря веса
Если за три месяца человек по необъяснимым причинам теряет более 5 кг — лучше обратиться к врачу
Фото © Shutterstock
Злокачественные опухоли заставляют человека худеть, потому что организм тратит энергию на борьбу с болезнью. Если человек не старался худеть, но почему-то его вес стал стремительно снижаться, необходимо обследоваться.
Повышенная температура
37–37,2 °С является признаком ослабленного организма и сопровождает онкобольного человека
Фото © Pixabay
Если температура невысокая, но она не спадает, значит, иммунитет ослаблен и организму требуется отдавать энергию на его восстановление.
Незаживающая рана
Если раны, гематомы и царапины не заживают в течение трёх недель, нужно пройти диагностику
Фото © Shutterstock
Организму не хватает сил на заживление ран и гематом — он пытается убить раковые клетки.
Тошнота и общая слабость
Сил нет совсем, и всё время подташнивает — вам требуется помощь
Фото © Flickr/Britt-knee
Изменения в пищеварении и тошнота могут свидетельствовать о раке желудка или пищевода. А слабость говорит об ослаблении иммунитета, которое вызвано появлением энергозатратных раковых клеток.
Кровь
Появление крови в моче, стуле, при отхаркивании — признак, что с организмом не всё в порядке
Фото © Flickr / ZEISS Microscopy
Как отмечают онкологи, появление крови в стуле может свидетельствовать о раке органов пищеварения, в моче — о раке мочевого пузыря, при отхаркивании — об опухоли в горле или гортани.
Появление крови в выделениях, по словам онколога Искандера Абдуллина, говорит о нарушении работы внутренних органов. К врачу необходимо обратиться как можно скорее. Это может быть не онкология, а какое-то другое серьёзное заболевание.
Проблемы с кожей
Появление новых родинок, кожный зуд или желтуха также могут сигнализировать о развитии опухоли
Фото © Flickr/Liz
У многих онкобольных с раком желудка наблюдается кожный зуд. А изменение цвета родинок или активное появление новых пятен — один из признаков рака кожи.
— Минздрав в прошлом году заявил, что рак поджелудочной железы является самой быстрой формой онкологии — в 40% случаев человек сгорает за год. Желтуха, зуд, плохой аппетит, снижение массы тела и диарея свидетельствуют о нарушениях работы поджелудочной, — рассказал Александр Серяков.
Чтобы исключить вероятность развития опухоли, необходимо раз в год проходить полное обследование, придерживаться правильного питания и давать организму физические нагрузки. Тогда ваш иммунитет будет в тонусе, и никакие новообразования ему будут не страшны.
- Популярные
- По времени