Маколей Калкин раскрыл, как будет выглядеть продолжение "Один дома"

1122

Фото © Giphy

Если вы по каким-то причинам ещё не слышали, что Disney собирается сделать ремейк фильма "Один дома", пора об этом поговорить.

Актёр Маколей Калкин, сыгравший Кевина в легендарной рождественской комедии, показал, как, по его мнению, должен выглядеть новый фильм, и это оказалось очень смешно.

Вот как на самом деле будет выглядеть обновлённый "Один дома".

Маколей Калкин в "Твиттере"

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/IncredibleCulk/status/1159215737006804993?s=20" target="_blank">IncredibleCulk</a></p>

Калкин, которому сейчас уже 38, опубликовал уморительную фотографию себя, сидящего на диване с ноутбуком. На снимке он окружён джойстиками, контейнерами из доставки еды и кучей других вещей, без которых невозможно провести вечер пятницы идеально. Также он опубликовал твит, в котором намекнул, что ждёт от Диснея предложений.

<p>Фото © <a href="https://giphy.com/gifs/home-alone-macaulay-culkin-p092OM3vVCXII" target="_blank">Giphy</a></p>

Эй, Дисней, позвони мне!

Маколей Калкин в "Твиттере"

Твиты Маколея быстро стали вирусными. Пользователи тоже начали шутить и предлагать свои варианты сценарных ходов для обновлённого фильма "Один дома".

Как тебе попала моя фотография, на которой я провожу свою обычную воскресную ночь. Ты меня разоблачил...

dresdendoll

Сценарий перезапущенного "Один дома"

chrisilluminati

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/chrisilluminati/status/1159092991107244033" target="_blank">chrisilluminati</a></p>

Дисней планирует сделать ремейк "Один дома". Единственный вариант, на который я согласен, это если Маколей Калкин сыграет в нём папу.

TheJamesRolls

Опять один дома. Маколей Калкин для рекламы повторил культовые сцены из фильма

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×