Маколей Калкин раскрыл, как будет выглядеть продолжение "Один дома"

Если вы по каким-то причинам ещё не слышали, что Disney собирается сделать ремейк фильма "Один дома", пора об этом поговорить.

Актёр Маколей Калкин, сыгравший Кевина в легендарной рождественской комедии, показал, как, по его мнению, должен выглядеть новый фильм, и это оказалось очень смешно.

Вот как на самом деле будет выглядеть обновлённый "Один дома". Маколей Калкин в "Твиттере"

Калкин, которому сейчас уже 38, опубликовал уморительную фотографию себя, сидящего на диване с ноутбуком. На снимке он окружён джойстиками, контейнерами из доставки еды и кучей других вещей, без которых невозможно провести вечер пятницы идеально. Также он опубликовал твит, в котором намекнул, что ждёт от Диснея предложений.

Эй, Дисней, позвони мне! Маколей Калкин в "Твиттере"

Твиты Маколея быстро стали вирусными. Пользователи тоже начали шутить и предлагать свои варианты сценарных ходов для обновлённого фильма "Один дома".

Как тебе попала моя фотография, на которой я провожу свою обычную воскресную ночь. Ты меня разоблачил... dresdendoll

Сценарий перезапущенного "Один дома" chrisilluminati

Дисней планирует сделать ремейк "Один дома". Единственный вариант, на который я согласен, это если Маколей Калкин сыграет в нём папу. TheJamesRolls

Опять один дома. Маколей Калкин для рекламы повторил культовые сцены из фильма