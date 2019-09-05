Серябкина перешла все границы приличия, выложив видео, возмутившее даже фанатов

Судя по хештегам, Ольга сейчас отдыхает в Тверской области, где в том числе устраивает съёмки. Там звезда не отказала себе в удовольствии покататься на квадроцикле.

34-летняя артистка поделилась в "Инстаграме" роликом, который привлёк особое внимание подписчиков. Девушка с развевающимися волосами каталась на квадроцикле "Ямаха" по лесной дороге. При этом она привстала и открыла взору ягодицы в прозрачных лосинах. К видео певица оставила игривую подпись.

Камуфляжная вечеринка reborn )) Я не могла не вернуться сюда и не погонять ещё раз на этой малышке Ольга Серябкина

Однако многим подписчикам артистки такое развлечение пришлось не по вкусу. Самые внимательные стали обращать внимание на то, что Серябкина, похоже, забыла надеть нижнее бельё. А особо придирчивым и вовсе не понравился живот певицы. В противовес критикам преданные фанаты назвали Ольгу "богиней красоты" и предположили, что у неё просто лосины телесного цвета.

В любой непонятной ситуации снимай трусы magiyakrasnogo

Ты без трусов, что ли, едешь? vladimirvyatcheslavovich

Живот хоть бы втянула sultanova___zarina

Это просто штаны телесного цвета riyalen_

Но Ольге не привыкать смущать поклонников. Перед этим она поделилась в сториз кадрами с фотосессии, где позировала в стрингах и платье-сетке.

Серябкина поделилась мечтами об отдыхе, выложив фото в прозрачном платье