Девушка бросила парня, узнав, что больна раком, и, к счастью, он её не послушал

Влюблённые встречались три года, и Джиллиан боялась, что её бойфренд просто не выдержит предстоящей борьбы.

Когда у Джиллиан Хэнсон диагностировали рак молочной железы, то она сразу поняла, насколько трудная борьба её ждёт. На тот момент 27-летняя девушка три года встречалась со своим бывшим одногруппником. И поскольку она не хотела обременять Макса, то предложила ему расстаться.

Джиллиан сказала мне, что дальше будет только труднее и она не знает, чего ждать. И если я не справлюсь, то лучше сказать об этом сейчас. Я полностью проигнорировал всё, что она сказала Макс Аллегретти

В течение двух лет, пока Джиллиан боролась с онкологией, Макс был рядом. А в последний день химиотерапии он сделал ей предложение. Трогательное видео стало вирусным, и вот спустя ещё год влюблённые наконец поженились, сообщает Huffpost.

Я напоминал ей, что она самая красивая, несмотря на изменения во внешности. Делал смешные сюрпризы, например шляпу с надписью "Люблю твой арбузик", чтобы её голова не мёрзла зимой. Мы всё так же смотрели сериалы, просто стали реже выходить из дома Макс Аллегретти

Организаторы свадеб вызвались помочь влюблённой паре из Нью-Джерси, США, у которой все деньги уходили на лечение. И вот спустя два года, как стало известно о диагнозе, торжество состоялось. "Единственное слово, которым можно описать нашу свадьбу, — это волшебство", — Джиллиан.

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