Девушка бросила парня, узнав, что больна раком, и, к счастью, он её не послушал

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Фото © Facebook / Jillian Allegretti, Instagram/llgevents

Влюблённые встречались три года, и Джиллиан боялась, что её бойфренд просто не выдержит предстоящей борьбы.

Когда у Джиллиан Хэнсон диагностировали рак молочной железы, то она сразу поняла, насколько трудная борьба её ждёт. На тот момент 27-летняя девушка три года встречалась со своим бывшим одногруппником. И поскольку она не хотела обременять Макса, то предложила ему расстаться.

Джиллиан сказала мне, что дальше будет только труднее и она не знает, чего ждать. И если я не справлюсь, то лучше сказать об этом сейчас. Я полностью проигнорировал всё, что она сказала

Макс Аллегретти

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/jillian.hanson.56" target="_blank">Jillian Allegretti</a></p>

В течение двух лет, пока Джиллиан боролась с онкологией, Макс был рядом. А в последний день химиотерапии он сделал ей предложение. Трогательное видео стало вирусным, и вот спустя ещё год влюблённые наконец поженились, сообщает Huffpost.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/jillian.hanson.56" target="_blank">Jillian Allegretti</a></p>

Я напоминал ей, что она самая красивая, несмотря на изменения во внешности. Делал смешные сюрпризы, например шляпу с надписью "Люблю твой арбузик", чтобы её голова не мёрзла зимой. Мы всё так же смотрели сериалы, просто стали реже выходить из дома

Макс Аллегретти

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/llgevents/?utm_source=ig_embed" target="_blank">llgevents</a></p>

Организаторы свадеб вызвались помочь влюблённой паре из Нью-Джерси, США, у которой все деньги уходили на лечение. И вот спустя два года, как стало известно о диагнозе, торжество состоялось. "Единственное слово, которым можно описать нашу свадьбу, — это волшебство", — Джиллиан.

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